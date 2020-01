Ros Beiaardommegang zorgt voor marktdag minder Nele Dooms

09 januari 2020

De Ros Beiaardommegang in Dendermonde, in mei 2020, zorgt ervoor dat er dit jaar een wekelijkse marktdag op maandag minder zal plaatsvinden. Die van 25 mei 2020 wordt afgeschaft. Dat is de dag na de ommegang. De gemeenteraad nam deze beslissing om praktische redenen, op vraag van het Ros Beiaardcomité. De dag na de ommegang, waarbij duizenden bezoekers inde stad verwacht worden, moet alle nodige infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de vele tribunes langs het parcours, opnieuw afgebroken worden. De hele stad moet bovendien schoongemaakt worden dan. Daardoor is het niet mogelijk om langs het gebruikelijke parcours van de maandagmarkt marktkramen op te stellen. Aanvankelijk was het Ros Beiaardcomité ook vragende partij om de marktdag van de maandag voor de ommegang, op 18 mei, af te schaffen wegens de opbouw en voorbereidingen van de ommegang. Maar daar ging de gemeenteraad niet op in. Mogelijks wordt die dag het parcours wel ietwat aangepast.