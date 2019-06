Ros Beiaardommegang ook aanleiding voor groot educatief project voor basisscholen Nele Dooms

14u57 0 Dendermonde Ook de kinderen in de basisscholen van Dendermonde zullen volgend schooljaar niet kunnen ontsnappen aan de steeds groter worden Ros Beiaardgekte in afwachting van de Ros Beiaardommegang op 24 mei 2020. De stad heeft een groot educatief project uitgebouwd voor lagere scholen. Dat krijgt de naam B-Rossen.

“Scholen kunnen kiezen uit een resem creatieve workshops”, zegt schepen van cultuur Els Verwaeren (N-VA). “Leerkrachten kunnen hun kinderen eerst culturele en historische achtergrond geven rond onze Dendermondse folklore en vervolgens actief én creatief aan de slag gaan.”

Om alle workshops te presenteren is een mooie projectgids opgesteld, vol historische info, weetjes, foto’s en verhalen. Die werd voorgesteld aan het Vleeshuismuseum op de Grote Markt. Alle info over de workshops is erin te vinden. “Scholen die intekenen krijgen boven een uitgebreide doe- en inspiratiegids met lesmateriaal cadeau”, zegt Verwaeren. “We hopen dat heel wat basisscholen enthousiast reageren en meedoen.”

Videoclub Ros Beiaard zal beelden maken van alle workshops en er een filmpje van maken. Dat zal tentoongesteld worden in de Ros Beiaardexpo van de Stedelijke Musea. De werkjes van leerlingen zelf, als resultaat van de workshops, krijgen een plaats in de expo B-Rossen in de bibliotheek tijdens de Jeugdboekenmaand in maart 2020.