Ros Beiaardharmonie zoekt muzikanten: vooral koper- en houtblazers welkom Nele Dooms

02 juli 2019

De Ros Beiaardharmonie van Dendermonde, die elke tien jaar de eer heeft om het Ros Beiaard muzikaal te begeleiden tijdens de ommegang door de binnenstad, is op zoek naar extra muzikanten. De harmonie is al sinds 1975 actief. Sinds 1990 is deze groep liefhebbersmuzikanten ook een vaste waarde in de jaarlijkse reuzenommegang Katuit. Dan begeleiden ze de Gildereuzen Mars, Indiaan en Goliath. De harmonie trakteert steevast op de melodieën van het Ros Beiaard-lied en Ons Banier. Naar aanleiding van de nakende Ros Beiaardommegang op zondag 24 mei 2020 is dirigent Patrick Heirbaut op zoek naar nieuw talent. Extra muzikanten zijn nodig om de harmonie te versterken. Vooral koper- en houtblazers zijn meer dan welkom. Wie muzikaal talent heeft en zin om mee te musiceren voor het Ros Beiaard en de reuzen, kan zich kandidaat stellen. Geïnteresseerden mogen mailen naar info@rosbeiaard.be.