Ros Beiaardgekte begint overal toe te slaan: Vastgoedkantoor Tijl Jansegers eert Ros Beiaard met verkoopborden van paardenhoofd Nele Dooms

08 oktober 2019

13u07 0 Dendermonde Met nog minder dan een jaar te gaan voor de Ros Beiaardommegang in mei 2020 in Dendermonde, begint de Ros Beiaardgekte in de stad stilaan overal toe te slaan. Ook vastgoedkantoor Tijl Jansegers, gevestigd aan de Mechelsesteenweg, lanceert in het kader van het Ros Beiaardjaar een opvallende campagne. De traditionele “te koop”-borden die aangeven waar een huis een koper zoekt, zullen er voortaan uitzien als een groot en opvallend paardenhoofd.

“Iedereen met een hart voor Dendermonde voelt zich betrokken bij het unieke spektakel dat in 2020 op komst is”, zegt Jens Verhaevert, vastgoedmakelaar bij ImmoTijl en Dendermondenaar. “Omdat ons immokantoor lokale verankering belangrijk vindt, starten we ook zelf een campagne rond het Ros Beiaard. Normaal herkent iedereen het merk Tijl Jansegers aan de gele immoborden in het straatbeeld. Die borden krijgen nu een extra element: een groot en opvallend paardenhoofd dat vanzelfsprekend verwijst naar de prachtige traditie van het Ros Beiaard. Deze campagne is onze manier om onze verknochtheid aan de Dendermondse tradities te tonen.”

Wie de komende maanden in Dendermonde rondloopt, zal dus maar moeilijk naast de gele borden met paardenhoofd kunnen kijken. De eerste exemplaren verschijnen volgende week in het straatbeeld. De campagne loopt tot eind mei volgend jaar.