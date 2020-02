Ros Beiaard verovert Hollywood: Marvel-illustrator maakt uniek portret van Dendermondse trots Nele Dooms

10u45 0 Dendermonde Met een unieke tekening verovert het Ros Beiaard nu ook Hollywood. Dat is te danken aan uitgeweken Dendermondenaar Peter Goossens die illustrator John Zeleznik, die voor onder andere Disney en Marvel werkt, zover kreeg om het legendarische ‘Peirt’ te portretteren. “John raakte gefascineerd door wat ik vertelde over ons roemrijke Ros Beiaard en zorgde voor deze prachtige illustratie”, zegt Peter.

Dendermondenaar in hart en nieren is hij, maar ondertussen woont en werkt Peter Goossens wel al 25 jaar in Los Angeles. Hij is er eigenaar van een productiehuis voor evenementen en verhuurt er typische Belgische spiegeltenten. “In Dendermonde was ik jarenlang general manager van dancing Club Ckomilfoo in de Dijkstraat”, zegt hij. “Maar de liefde heeft me naar Californië gebracht. Alleen vergat ik die andere grote liefde, het Ros Beiaard, nooit. Uit eerbetoon gaf ik twee van mijn drie zonen bij de geboorte zelfs als middelste naam ‘Dender’ en ‘Bayaard’. En één van de Belgische trekpaardhengsten die we hebben, kreeg de naam Bay. Kortom, Dendermonde en de legende van het Ros blijven altijd dichtbij ook al zitten we aan de andere kant van de oceaan.”

Tekentalent

Goossens’ passie voor het Ros Beiaard zorgde er ook voor dat hij er in Amerika over vertelt. Dat gebeurde ook een paar jaar geleden in Los Angeles, toen hij daar tijdens een project illustrator John Zeleznik ontmoette. Die wordt geroemd om zijn fantasy en science fictiontekeningen in de traditie van de sprookjesfiguren van Disney en de superhelden van Marvel. Ook Mattel, van de gezelschapsspelen, Hasbro met zijn snoepverpakkingen en Palladium Books behoren tot zijn opdrachtgevers. “Tussen pot en pint vertelde ik John over de roemrijke legende van het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen”, vertelt Peter. “Ik liet hem ook weten dat ik een heel levendige verbeelding had van hoe het Ros er zou uitgezien hebben, maar dat het aan tekentalent ontbrak om dat op papier te zetten. John raakte gefascineerd door het verhaal en gaf aan dat hij wel voor een illustratie zou willen zorgen. Natuurlijk vond ik dat een fantastisch idee.”

Er volgden nog verschillende ontmoetingen waarbij Goossens John heroïsche verhalen vertelde over het Ros, de Heemskinderen, de Pijnders die het zware Ros dragen en de tienjaarlijkse ommegang. “Zelf zag ik als kleine jongen in 1975 voor het eerst het Ros Beiaard”, zegt Goossens. “Ik raakte meteen gepassioneerd. De vele historische foto’s van moeders kant maakten dat nog erger. Die waren van de familie Tecqmenne, fotografen in Dendermonde sinds 1895. De microbe is nooit meer weggeweest. In 2000 kwam ik zelfs voor slechts 48 uur over en weer van Californië om de Ros Beiaardommegang niet te moeten missen.”

Beperkte oplage

Goossens is nu helemaal in de wolken van de tekening die Zelesnik klaar heeft van het Ros Beiaard en hoopt dat ook veel Dendermondenaren dat zijn. “Bij familie en vrienden was er alleszins meteen interesse om een print te bekomen”, zegt hij. “John ging akkoord om een beperkte oplage met genummerde exemplaren op de markt te brengen. Die zullen verspreid worden via Foto Luc Tecqmenne in Dendermonde.”

De unieke illustratie is 50 op 70 centimeter groot. Het blauwtint monochroom schilderij toont de vier Aymonbroers op de rug van een trots Ros Beiaard, met als achtergrond de Dender en de oude binnenstad met het stadhuis. In het schilderij is ook een speciale hommage verwerkt aan de originele Gilde der Vrije Pijnders, die oorspronkelijk instonden voor laden en lossen van schepen. Er komen 250 exemplaren, met gesigneerd certificaat van de artiest. Een print kost 79 euro.

Bestellen kan via www.rosbeiaardthelegend.com.