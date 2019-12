Ros Beiaard inspiratiebron voor kleipaardjes Blijdorp: keramische beeldjes zetten vijftigste verjaardag in de kijker Nele Dooms

03 december 2019

13u50 11 Dendermonde 2020 is niet alleen het jaar van de Ros Beiaardommegang in Dendermonde, ook Blijdorp viert dan haar jubileum. Al vijftig jaar lang helpt de organisatie kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Om dat in de kijker te zetten, zet Blijdorp de cliënten zelf aan het werk. Inspiratiebron is het Ros Beiaard en dat levert een mooie reeks kleipaardjes op.

Blijdorp, met vestigingen in de Baleunisstraat in Sint-Gillis, de Sint-Rochusstraat in Dendermonde en de Blijdorpstraat in Buggenhout, is na vijftig jaar niet meer weg te denken uit de wijde regio. Het is de ondertussen overleden kinderarts Malbrain die de instelling oprichtte, omdat hij indertijd ervoer dat er nood was aan opvang en begeleiding van kinderen met een verstandelijke handicap. Bij de start in 1970 stonden vier personeelsleden en een logopediste klaar voor vijftig kinderen. De voorbije vijftig jaar groeide Blijdorp uit tot een dienstverleningscentrum voor kinderen én volwassen met een mentale handicap. Het beschikt over een semi-internaat, een internaat, kortopvang, een dagcentrum voor volwassenen, beschermd wonen en begeleid wonen.

Ros Beiaard

De organisatie telt ongeveer 500 gebruikers, waar niet minder dan 400 medewerkers dagelijks voor klaar staan. “Om de vijftig jaar Blijdorp te vieren, zullen doorheen het hele jaar verschillende activiteiten plaatsvinden op de diverse campussen”, zegt Hilde Laget van Blijdorp. “Het feestjaar aftrappen doen we met de lancering van onze kleipaardjes, mooie keramische beeldjes. Dat die geïnspireerd zijn op het Ros Beiaard en dus rood en wit om de hals hebben is geen toeval. 2020 is immers ook het jaar van de ommegang. Dat was de trigger om een groot aantal werkjes te maken en die aan te bieden aan externen. Het is een knipoog naar de Dendermondenaren die gepassioneerd zijn door de legende en hun Ros Beiaard.”

De kleipaardjes zijn gemaakt binnen het creatief atelier van Blijdorp, waar volwassenen met een beperking een dagbesteding vinden. Twee voormiddagen per week kunnen ze er aan kleibewerking doen. Opdracht eerder dit jaar was om een duizendtal keramieken paardenkoppen te maken. Voor het ontwerp werd keramiste Rita Sarens ingeschakeld. Zij ontkent niet dat het project een hele uitdaging was. “Tot keramiekwerk komen is een heel proces van boetseren, drogen, ruwbakken en glazuren”, zegt ze. “Eén kleipaardje maken, duurt daardoor toch al gauw drie weken. Maar het enthousiasme van de deelnemers aan het atelier, hun werkplezier en vooral hun fierheid, zorgden ervoor dat het project zeer geslaagd is. De beeldjes zien er prachtig uit.”

Blijdorp hoopt heel wat kopers van de kleipaardjes te vinden, die voor 50 euro per stuk te koop aangeboden worden. De opbrengst moet dienen om projecten binnen Blijdorp te financieren. “Er is immers een steeds meer groeiende zorgvraag in de regio”, zegt Laget. “En dat betekent dat we onze infrastructuur moeten uitbreiden. Daarom zijn er plannen om oudere gebouwen te renoveren. De normen die ons opgelegd worden, kosten handenvol geld.

Wie een kleipaardje wil kopen, kan hiervoor op weekdagen tussen 14 en 16.30 uur terecht aan het onthaal van de drie Blijdorp-campussen. Info: www.blijdorp.be.