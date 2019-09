Ros Beiaard als inspiratiebron voor eerste schooldag basisschool Atheneum Nele Dooms

02 september 2019

Dat het nog minder dan een jaar is voor de Ros Beiaardommegang in Dendermonde plaatsvindt, is ook basisschool Atheneum van Dendermonde niet ontgaan. Het fiere Dendermondse paard was dan ook de inspiratiebron om de eerste schooldag in te kleden. “Onze leerkrachten hadden een act voorbereid voor de kinderen, die helemaal in het teken van het Ros Beiaard stond”, zegt directeur Kathy Van Langenhoven. “We koppelen hier ook een heel schooljaar aan en gaan werken rond Unesco Werelderfgoed, waar ook de ommegang toe behoort. Het onderwerp zal een rode draad vormen doorheen vakken als muzische vorming, Nederlands, wereldoriëntatie enzovoort.” De school had voor de eerste schooldag koffie voor de ouders klaar staan. Ondertussen konden kleuters in de fotobooth terecht voor een foto in Ros Beiaard-thema.