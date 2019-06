Roparun en twee Dendermondse teams zorgen voor feestje op Vlasmarkt Nele Dooms

De Roparun, de estafetteloop tijdens het Pinksterweekend van Parijs naar Rotterdam ten voordele van Kom op tegen Kanker, zorgde zondagavond voor een feestje op de Vlasmarkt in hartje Dendermonde. Het is er ondertussen traditie dat de deelnemers aan deze benefiettocht in de Ros Beiaardstad worden opgewacht door dansers met pomponnetjes en heel wat supporters. Alle teams passeren over de rode loper over een podium om wat extra aanmoediging te krijgen. Op de Vlasmarkt zorgden sportverenigingen al van in de late namiddag voor extra randanimatie met demonstraties en workshops. Op het podium zorgden live bands voor muziek en ambiance. Dit jaar namen overigens voor het eerst twee Dendermondse teams deel aan de Roparun: de Dendermondse Straatlopers en de Ros Beiaard Runners. Zij krijgen natuurlijk extra aanmoedigingen. Maandag trekken schepen van sport Nele Cleemput (CD&V) en voormalig schepen van sport Carine Verhels (sp.a) overigens samen naar Rotterdam om er de Dendermondenaren op te wachten als ze er over de finishlijn aankomen.