Rookontwikkeling in woning door roofingwerken Koen Baten

06 juni 2020

22u40 7 Appels In de Zandstraat in Appels moest de brandweer deze avond ter plaatse komen nadat er rookontwikkeling was ontstaan in een woning. Aan de woning waren roofingwerken uitgevoerd eerder vandaag. De rookmelder ging af waardoor de brandweer verwittigd werd.

De brand ontstond rond 20.00 uur deze avond en werd opgemerkt door de bewoners. De brandweer kwam ter plaatse en deed een grondige controle na de rookontwikkeling maar hoefde niet te blussen. De brandweer moest later ook nog een tweede keer terugkomen omdat er opnieuw rookontwikkeling in de woning was ontstaan. Uiteindelijk bleef de schade aan de woning miniem. Er raakte niemand gewond. Een rijstrook was tijdelijk afgesloten voor het verkeer dat plaatselijk moest rondrijden.