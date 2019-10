Rookontwikkeling in toiletruimte nadat verluchtingsrooster vuur vat Koen Baten

15 oktober 2019

18u05 0 Dendermonde Een brand aan een verluchtingsrooster heeft deze avond voor rookontwikkeling gezorgd in een woning aan de Dijkstraat in Dendermonde. De rook werd opgemerkt door enkele buren die meteen de brandweer verwittigden. Aan de woning werd roofing geplaatst boven het toilet deze middag, mogelijk speelde dit een rol bij het ontstaan van de kleine brand.

Het was rond 17.00 uur dat een van de buren rook opmerkte aan de woning en de brandweer van Dendermonde verwittigde. De kazerne ligt vlakbij en dus waren de hulpdiensten snel ter plaatse. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis, dus gingen ze via een leegstaande woning naar binnen om van daar de brand te bestrijden.

“We hadden het vuur snel onder controle en konden het beperken tot het verluchtingsrooster”, zegt officier Ben Knaepen. “We hebben het plafond open gebroken om te kijken of er geen verdere verspreiding was, maar de schade bleef beperkt tot de toiletruimte", klinkt het. “De rest van het gebouw had wel wat te maken met rookschade, maar door het gebouw grondig te laten verluchten kon de rook snel wegtrekken.”

De Astridlaan en de Dijkstraat waren door de brand wel afgesloten voor het verkeer waardoor iedereen moest rondrijden. Bij de brand raakte niemand gewond.