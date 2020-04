Ronde tegen Corona: Dendermondenaren zorgen

voor tal van initiatieven Koen Baten

05 april 2020

17u21 8 Dendermonde Vandaag trok de Ronde tegen corona door heel Vlaanderen. Ook in Dendermonde werden heel wat initiatieven op poten gezet en waren er heel wat boodschappen te vinden in de tuinen. Het ging van verjaardagswensen tot een boodschap van 250 meter lang in een straat in Baasrode.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een van de meest opvallende werken was in de Kier in Baasrode. Daar werkte de hele straat mee aan een tekening met hartjes en vlaggen en werd er gezwaaid bij de passage van de helikopter. Aan de boodschap ‘De buren van de kier danken de zorg en alle helden! Hou vol' in krijt hebben ze heel wat werk gehad. Ook de kinderen van de straat deden mee, maar wel met de nodige afstand tussen hen. Zij hoopten dat ze net als volgend jaar in de zomervakantie van hun straat weer een speelstraat kunnen maken, zodat ze weer samen kunnen spelen.

Ook in Schoonaarde werd er heel wat werk gestoken in versiering. Bij een tuinbedrijf in de Nieuwstraat werd een golfkarretje versierd. Nog iemand wenste haar partner een gelukkige verjaardag omdat ze hem in deze tijden niet kan zien.

Meer over Baasrode

Ronde

Dendermonde

Vlaanderen

Schoonaarde

Nieuwstraat