Ronde Tafel zamelt laptops in voor scholieren Nele Dooms

26 augustus 2020

15u48 0 Dendermonde Ronde Tafel 57 van Dendermonde steunt kinderen en jongeren in kansarmoede. De serviceclub zamelde daarvoor laptops in.

“Met onze vereniging proberen we elk jaar enkele waardevolle projecten met een lokale verankering in Dendermonde te ondersteunen”, zegt Toon De Boeck van Ronde Tafel. “De oproep die een tijdje geleden gelanceerd werd om laptops ter beschikking te stellen van scholieren, om afstandsonderwijs mogelijk te maken trok onze aandacht. We schoten in gang om zelf ook laptops in te zamelen.”

De laptops die de voorbije weken verzameld werden, werden helemaal opgeschoond en gebruiksklaar gemaakt. Zopas overhandigden leden van de Ronde Tafel ze aan de coördinator voor kinderarmoede in Dendermonde. “We hopen zo ons steentje bij te dragen om de scholieren in deze moeilijke periode maximaal te ondersteunen”, zegt De Boeck.