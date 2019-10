Ronde Tafel schenkt honderd boeken aan Borstkliniek Nele Dooms

03 oktober 2019

12u24 2 Dendermonde Serviceclub Ronde Tafel 57 van Dendermonde steunt de Borstkliniek van het AZ Sint-Blasius. De heren overhandigden honderd exemplaren van het boek ‘Grote woorden bij kanker’ aan dokter Jan Decloedt, diensthoofd van de borstkliniek. Het moet kankerpatiënten een hart onder de riem steken.

“Dit project helpt mensen die met deze ziekte geconfronteerd worden, om ook kinderen of kleinkinderen daar beter bij te betrekken”, zegt Toon De Boeck van Ronde Tafel 57. “Het boek helpt om ‘grote’ woorden als kanker, chemotherapie en bestraling uit te leggen op kindermaat. Belangrijk is dat dit op een kindvriendelijke manier gebeurt, niet op een kinderachtige. Kinderen stellen vaak heel concrete vragen waar niet zo makkelijk op te antwoorden is. Daarom willen we op vraag van de Borstkliniek dit boek aanbieden aan de patiënten en families die hier nood aan hebben.”

Ronde Tafel 57 organiseert elk jaar verschillende evenementen om geld in te zamelen. Dat gaat telkens naar een lokaal verankerd project. “Omdat kanker ons helaas meer en meer van dichtbij raakt, ook als jonge ouders, vonden we dit project zeker de moeite waard om te ondersteunen”, klinkt het.