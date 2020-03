Ronde Tafel 57 en Ladies Circle schenken ontsmettingsgel en -alcohol aan huisartsenpost Vehamed Nele Dooms

24 maart 2020

18u18 0 Dendermonde De twee serviceclubs Ronde Tafel 57 en Ladies Circle van Dendermonde hebben de handen in elkaar gelagen om de huisartsenpost Vehamed, gevestigd aan de Kroonveldlaan in Dendermonde, te steunen. De dokters beschikken daardoor nu over ettelijke liters extra ontsmettingsgel en -alcohol.

“Ook in deze coronatijden vergeten wij het doel van onze serviceclub niet, namelijk projecten in de regio steunen”, zegt Bram Van Hauwermeiren van Ronde Tafel 57. “Onze vergaderingen mogen momenteel dan wel opgeschort zijn, toch houden we contact via digitale weg. Veel leden hadden het idee dat we ons steentje moesten bijdragen aan de zorghelden in deze coronacrisis.”

Omdat de Ronde Tafel 57 te horen kreeg dat de huisartsenpost Vehamed, die momenteel doorlopend actief is om patiënten op te vangen en te onderzoeken, grote nood had aan ontsmettingsgel en -alcohol, besloot de club daarop in te spelen. Ook de vrouwen van Ladies Circle waren meteen bereid om hiervoor een duit in te zakje te doen. “De dokters, verpleegster en alle andere mensen die zich dagelijks inzetten en blootstellen aan de gevaren van het virus verdienen zich zo goed mogelijk te kunnen beschermen, en handhygiëne is van het allergrootste belang voor hen”, zegt Van Hauwermeiren.

Resultaat is dat dinsdagnamiddag ettelijke tientallen bidons met in totaal liefst 300 liter ontsmettingsalcohol bij Vehamed geleverd werden. “We sponsoren dit volledig, elke serviceclub voor zo’n 1.500 euro”, zegt Els Van Esbroeck van Ladies Circle. “Met deze bijdrage kunnen de artsen al een heel eind verder.”