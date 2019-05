Ronald en Agnes zijn gouden paar Nele Dooms

27 mei 2019

13u50 0

Ronald D’Hondt (72) en Agnes Perdaens (71) vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze trouwden precies vijftig jaar geleden en naar aanleiding daarvan kregen ze een ontvangst in het stadhuis aangeboden. “We leerden elkaar kennen op de kermis tijdens carnaval 1965, aan de autoscooter”, herinneren ze zich. “We hielden contact en een paar jaar later trouwden we.” De twee kregen twee kinderen, Bart en Bert. Ondertussen zijn er ook vijf kleinkinderen, allemaal tussen 5 en 21 jaar. Ronald werkte vroeger bij de Christelijke Mutualiteit van Dendermonde. Agnes was bediende bij Autoparts Verougstraete in Dendermonde. Ronald is gepassioneerd door kanaries, Agnes geniet het liefst van de bloemen in haar stadstuin. “Vader heeft zeker zijn verdienste”, zegt zoon Bert. “In de jaren tachtig was hij actief als voorzitter van Solidair met Polen en organiseerde hij benefietconcerten om hulptransporten naar Polen te realiseren. Ondertussen heeft papa al 15 jaar Parkinson en zorgt mama voor hem. Zo gaat dat in een huwelijk: in goede, maar zeker ook in kwade dagen.”