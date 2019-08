Rommelmarkt in Tuinwijk Nele Dooms

08 augustus 2019

In de Tuinwijk in Sint-Gillis-Dendermonde vindt op zondag 11 augustus een rommelmarkt plaats. Dat is er jaarlijkse gewoonte. De organisatie is in handen van bewoners van de wijk, die zich verenigd hebben in het Buurtcomité Tuinwijk. Die koppelen aan de rommelmarkt ook een buurtfeest. Daardoor is er ook wat randanimatie voorzien. De standjes met tweedehands spullen zijn van ‘s ochtends te vinden rond het H. Vandemeulebrouckeplein en het Oudstrijdersplein in Sint-Gillis-Bij-Dendermonde. Iedereen is welkom. Info: Tuinwijksg@yahoo.com.