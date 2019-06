Romerokermis om afscheid te nemen van tweedejaars Nele Dooms

Met een slotviering en een Romerokermis. Zo nam de eerste graad van het Oscar Romerocollege, op de campus aan de Noordlaan in Dendermonde, afscheid van haar tweedejaars. “Eens leerlingen twee jaar bij ons vertoefd hebben, zwerven ze uit over de verschillende domeinen en campussen van de school verspreid over de stad”, zegt directeur Nele Van de Maele. “Laatstejaars van een school krijgen altijd een passend afscheid en dat wilden we nu ook voor onze tweedejaars. We maken er een mix van plezier en gezellig samenzijn van. Op die manier sluiten we het schooljaar ook wat op een feestelijke manier af.” De leerlingen konden deelnemen aan verschillende activiteiten en spelen, zoals een bottle flip, behendigheidsspel en steltlopen.