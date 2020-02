Romeinse en middeleeuwse sporen aan Molenberg? Archeologen starten zoektocht op site waar nieuwe sporthal en verkaveling komen Nele Dooms

18 februari 2020

15u30 0 Dendermonde Welke interessante middeleeuwse en mogelijks zelfs Romeinse sporen zijn er te vinden op de Molenberg in Baasrode? Over die vraag buigt een team archeologen zich momenteel. Vlakbij de Pantershal zijn ze zopas beginnen graven. Het onderzoek zal een drietal weken duren.

Wat tot nu toe een groot maïsveld was aan de Molenberg, ter hoogte van de Pantershal en het kaatsterrein, wordt in de toekomst een nieuw woongebied. Naast een nieuwe sporthal die dans- en rope skippingclub Moving er zal bouwen, zorgt projectontwikkelaar Ippon er voor een vijftiental nieuwe huizen. Maar voor de realisatie van dit project kan starten, is eerst archeologisch onderzoek nodig.

Dat onderzoek komt er niet zomaar. Proefboringen die recent al plaatsvonden als prospectie, brachten aan het licht dat er wel één en ander te vinden zou kunnen zijn. “Zo doken scherven van aardewerk uit de middeleeuwen, maar ook uit de tijd van de Romeinen op”, weet Jeska Pepermans van Jeroen Verrijckt Archeologen. “We vermoeden zelfs dat op deze site ooit een Romeinse hoeve moet hebben gestaan. Al zullen we de muren daarvan allicht niet terugvinden. We hebben wel hoop restanten te vinden die wijzen op vroegere bewoning.”

Sporen uit de Romeinse tijd lijken de onderzoekers op deze plek in Baasrode alvast niet zo vreemd. “Baasrode was aantrekkelijk”, klinkt het. “Er waren enkele waterlopen die het interessant maakten, zich hier te vestigen. We troffen alleszins al een hoekfragment van een Romeinse dakpan aan. Maar er zal nog flink wat graaf- en studiewerk nodig zijn om één en ander duidelijk uit te klaren.”

Het volledige terrein is door grote graafmachines alvast volledig met vijftig centimeter afgegraven. Zo werd het helemaal klaargemaakt om de ploeg archeologen dinsdag te laten starten met hun werk. Er zullen verschillende sleuven uitgegraven worden, om daar verder in te zoeken. De verwachtingen zijn hoog gespannen. “Dit is immers een ideale site, omdat hier jaren en jaren lang alleen maar weides en akkers zijn geweest. Dat zorgt ervoor dat in de ondergrond normaal gezien alles goed bewaard moet zijn gebleven.”