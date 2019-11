Rolstoelwandeling door stadscentrum: “Als rolstoelgebruiker een avondje doorzakken op de Grote Markt? Alleen met de blaas van een olifant” Nele Dooms

12 november 2019

14u09 2 Dendermonde “Als rolstoelgebruiker een avondje doorzakken op de Grote Markt? Alleen met de blaas van een olifant.” Dat zeggen de organisatoren van de rolstoelwandeling door het stadscentrum. Ze pleiten onder andere voor een openbare toilet voor mindervaliden aan de Markt. “We merken stilaan verbeteringen rond toegankelijkheid van gebouwen, maar er is nog veel werk aan de winkel”, evalueren ze.

De wandeling ‘Dendermonde on Wheels’ is een initiatief van Dendermondenaar Ferdy De Wolf. Samen met verschillende rolstoelgebruikers ondernam hij al eens een gelijkaardige tocht in 2012. Zeven jaar later volgde nu een nieuwe evaluatie, samen met Tineke Wauters, Tim Vinck en Babette Brusselmans, met steun van Sp.a Dendermonde en de Vlaamse Federatie voor Gehandicapten (VFG) Oost-Vlaanderen. “We willen vooral nagaan welke moeilijkheden rolstoelgebruikers en mensen met andere mobiliteitsproblemen ervaren in het dagelijkse leven, als ze bijvoorbeeld hun boodschappen doen, of beroep moeten doen op openbare diensten”, zegt De Wolf. “Er gaat dan wel doorgaans veel aandacht naar het comfort en veiligheid van fietsers, maar veel minder naar de voetgangers, met in het bijzonder rolstoelgebruikers en mensen die slecht te been zijn.”

Alleen trappen

De betrokkenen startten hun tocht aan het station van Dendermonde en ontdekten daar al meteen een reeks ‘gebreken’. “De perrons zijn onmogelijk te bereiken zonder hulp, er zijn enkel trappen”, schetst Babette Brusselmans. “Dat is niet enkel lastig voor rolstoelgebruikers, maar ook voor mensen met een buggy, ouderen met een rollator of fietsers. De deuren van het stationsgebouw zijn dan weer te zwaar en te smal. De achterkant van het gebouw kan je als rolstoelgebruiker enkel binnen met hulp. En er mag dan al een aangepast toilet zijn, je moet wel eerst de sleutel te pakken krijgen via de stationschef. Positief is wel dat op elk perron een assistentiepaal staat. Aan het busstation is geen enkel perron bereikbaar met een rolstoel. Daardoor moeten rolstoelgebruikers op straat wachten tot de bus komt.”

De wandeling liep vervolgens via de Brusselsestraat, de Vlasmarkt, de Franz Courtensstraat en de Veerstraat tot de Noordlaan. “Onderweg controleerden we toegankelijkheid van handelszaken en toestand van de openbare weg. In vergelijking met zeven jaar geleden zijn zeker verbeteringen op te tekenen, maar er is toch nog altijd veel werk aan de winkel”, zegt rolstoelgebruiker Katleen Hermans . “Aan niet-toegankelijke handelszaken lieten we daarom een deurhanger met de tekst ‘struikelblok’ achter als signaal dat het beter kan. Grote onderscheiding gaat wel naar winkels Wibra, Zeeman, Press Shop en Bike Service Pieters, die erg toegankelijk zijn voor mindervaliden. In het centrum vinden we te weinig parkeerplaatsen voor rolstoelgebruikers en zijn overgangen van voetpad naar zebrapad niet altijd toegankelijk en waar dat wel is, is de helling vaak te steil.”

Openbaar toilet nodig

De toeristische dienst blijkt perfect toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Het Vleeshuismuseum is dan weer enkel beneden toegankelijk en CC Belgica is dat wel met een schuifdeur en een lift naar de bovenverdieping. “Hier is ook sanitair toegankelijk en bereikbaar tijdens de openingsuren van de Belgica, maar vaak onbereikbaar doordat de gang er naartoe te smal is”, klinkt het.

Op de Grote Markt blijken de terrassen aan de horecazaken in orde, maar de cafés zelf zijn niet altijd even toegankelijk. “Hier zijn hellende vlakken nodig”, zegt Tinneke Wauters. “Aangepast toiletten zijn er niet. Die afwezigheid doet ons nadenken: rolstoelgebruikers kunnen geen avondje doorzakken op een terras, tenzij ze de blaas hebben van een olifant. Dendermonde heeft dus dringend een openbaar toilet nodig voor rolstoelgebruikers die dag en nacht beschikbaar is.”

Hopen op actie stadsbestuur

Babette Brusselmans richtte samen met ervaringsdeskundige Tim Vinck de Facebookpagina ‘Dendermonde on Wheels’ op. Die moet een aanspreekpunt worden voor en informatie bieden aan rolstoelgebruikers in Dendermonde. Ook de evaluatie van de wandeling zal er op terug te vinden zijn. Tineke Wauters, gemeenteraadslid voor sp.a, neemt alle opmerkingen mee naar de volgende gemeenteraad. De initiatiefnemers van Dendermonde on Wheels hopen immers op actie van het stadsbestuur. “Er zijn nog heel veel verbeteringen mogelijk, waar de stad zelf iets kan aan doen”, klinkt het.