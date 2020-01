Roland en Agnes vieren gouden huwelijksjubileum: “Vonk sloeg over tijdens Oktoberfeesten Wieze” Nele Dooms

04 januari 2020

16u01 0 Dendermonde Roland Dierickx (68) en Agnes Van Cauter (69) uit Dendermonde vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze stapten vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje. Om dat te vieren kregen ze een officiële ontvangst aangeboden in het stadhuis van Dendermonde.

Roland en Agnes ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens de Oktoberfeesten in Wieze. “Ik was er samen met vrienden en ik weet nog precies welke dag het was toen ik Agnes voor het eerst zag: 8 oktober 1967", zegt hij. “Ook Agnes, die zelf opgroeide in Wieze, was er met haar vriendinnen. Er was meteen een klik.” Het paar had ongeveer 2 jaar verkering en stapte daarna in het huwelijksbootje, op tweede Kerstdag. “Ik had gehoopt als winterbruid op een witte kerst en een wit huwelijk, maar van sneeuw was geen sprake”, herinnert ze zich. Het paar kreeg één dochter, Marianna.

Roland was lift technieker bij Kone in Brussel, Agnes werkte bij Philips op het Hoogveld in Dendermonde waar ze luidsprekers controleerde. Nu spenderen ze de tijd met wandelen en fietsen. De twee zijn ook erg actief in het verenigingsleven. Roland zetelde meer dan 30 jaar in het comité van de Bloemencorso. Agnes ging naar de hobbyclub in dienstencentrum De Zonnebloem. “We zijn erg blij dat we ons gouden jubileum kunnen vieren”, zeggen de twee. “We hebben al wel wat meegemaakt in ons leven. Maar wat ons ook overkomt, we hebben altijd elkaar. We genieten van de kleine dingen en hopen nog zo lang mogelijk van elke moment samen te mogen genieten.”