Roger en Paula vieren gouden jubileum Nele Dooms

24 mei 2019

09u15 2

Roger Rogiers (73) en Paula De Coster (69) uit Schoonaarde vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze trouwden vijftig jaar geleden. “Roger zijn doopmeter was indertijd onze buurvrouw”, vertelt Paula. “Zo leerden we elkaar kennen. Roger heeft wel wat moeite moeten doen, maar slaagde er uiteindelijk toch in mijn hart te veroveren.” De twee kregen vier kinderen. Ondertussen zijn er ook tien kleinkinderen. Roger werkte aanvankelijk voor de toenmalige RTT, Regie voor Telegraaf en Telefoon, maar startte na zijn huwelijk als veldwachter in Uitbergen. Paula werkte als dienstmeisje, maar toen ze zwanger bleek van een tweeling werd beslist dat ze huisvrouw zou worden. Paula is ook een tijdje pleegmoeder geweest. Later startte ze haar eigen verzekeringskantoor. “Nu we met pensioen zijn, proberen we nog alles uit het leven te halen”, zeggen ze. “Al is het maar genieten van de zon op ons terras. Als ze maar samen zijn en kunnen genieten.”