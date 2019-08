Roger en Irma vieren gouden huwelijksjubileum: “Verhuisd dag na Ros Beiaardommegang” Nele Dooms

28 augustus 2019

Roger Van Herreweghen (70) en Irma De Wit (66) uit Dendermonde vieren hun gouwen huwelijksjubileum. De twee trouwden vijftig jaar geleden. Het echtpaar kreeg twee zonen. Ondertussen zijn er ook al vijf kleinkinderen en één achterkleinkind. “We leerden elkaar kennen via onze moeders, die samenwerkten in de verpleegstersschool”, vertellen de jubilarissen. “Roger studeerde wiskunde in het Atheneum en Irma handel bij de Dames Maria in Aalst. Onderweg van en naar de school hadden we elkaar al eens opgemerkt. Irma stond dan aan de bushalte, terwijl Roger met de fiets passeerde.” Tijdens de Oktoberfeesten in Wieze kregen de twee “verkering”. Na twee jaar trouwden ze met elkaar. Roger werkte gans zijn loopbaan bij de Generale Bank, het huidige BNP Paribas Fortis. Irma nam de huishoudelijke taken op zich. “We woonden eerst in Moorsel, maar verhuisden naar Dendermonde in 1975. We gingen eerst naar de Ros Beiaardommegang dat jaar en de dag daarop verhuisden we”, klinkt het. De twee zijn graag gezien in lokaal dienstencentrum Zilverpand, waar ze als vrijwilliger actief zijn.