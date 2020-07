Roekeloze bestuurder krijgt rijverbod en boete nadat hij tien auto’s achter elkaar voorbijsteekt en bijna frontaal botst Koen Baten

10 juli 2020

13u56 0 Dendermonde Politierechter Peter D’Hondt heeft een roekeloze bestuurder een fikse boete gegeven van 1.200 euro en 30 dagen rijverbod. De man haalde tien voertuigen in en bleef in de verkeerde richting rijden, waardoor zijn tegenligger plots de remmen moest dichtgooien om een aanrijding te vermijden. “Ik had me overslapen en was te laat voor het werk”, aldus de beklaagde.

De feiten speelden zich af op 13 februari 2020. Het openbaar ministerie was niet mals voor de bestuurder. “Dit rijgedrag is bijzonder gevaarlijk en dit kon veel slechter afgelopen zijn”, klinkt het. “Om zoveel wagens tegelijk in te halen moet je toch goed gek zijn”, vulde rechter D’Hondt aan. De man zelf excuseerde zich uitvoerig en beseft dat hij fout was.

Op het moment van de feiten had de bestuurder nog maar een jaar zijn rijbewijs. Behalve de boete en het rijverbod, moet de man dan ook zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. “Als je dit soort fratsen nog een keer durft uit te halen in de toekomst, dan neem ik uw wagen af", besloot D’Hondt.