Rode Kruis viert 120ste verjaardag met gezinsfeest Nele Dooms

05 september 2019

Het Rode Kruis van Dendermonde viert haar 120ste verjaardag en zet dat zaterdag 7 september in de kijker met een gezinsfeest. Onder andere het wagenpark van het Rode Kruis zal te kijk staan. Een tentoonstelling gunt een blik op onder andere een ambulance, een materiaalwagen, de commandowagen van Rode Kruis Vlaanderen - Logistieke Eenheid, een 4x4 voertuig, een SIT-voertuig waarbij SIT staat voor Snel InterventieTeam en een ambu-gator. De durvers kunnen zelfs de tuimelwagen uitproberen en zo ontdekken hoe belangrijk het dragen van de veiligheidsgordel is. Rode Kruis-vrijwilligers staan bovendien klaar om alle mogelijke informatie over bloedgevers en plasma-donoren te geven. En om de goede verstandhouding tussen de Dendermondse hulpdiensten te benadrukken, zijn ook de lokale politie en de brandweer van de partij met een preventie- en een wervingsstand. De brandweer zorgt ook voor demonstraties. Ondertussen zorgt de Dendermondse coverband Flinter voor ambiance en kunnen kinderen terecht op het springkasteel. Voor de hongerigen staan er foodtrucks. De gezinsdag begint om 14 uur en duurt tot 18 uur. Iedereen is welkom aan het Rode Kruis-lokaal, aan de Serbostraat in Sint-Gillis.