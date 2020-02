Rode Kruis schenkt Hartveilig label aan bedrijf IT1 Nele Dooms

07 februari 2020

18u06 0

Het bedrijf IT1, een ICT-bedrijf uit Baasrode, heeft het label “Hartveilig” ontvangen van het Rode Kruis Dendermonde. Dat komt omdat de firma een AED-toestel plaatste en het personeel een opleiding liet volgen om daarmee om te gaan. “Dagelijks worden 30 Belgen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis”, zegt Quinten Blindeman, voorzitter van het Rode Kruis. “Een onmiddellijke reanimatie verhoogt dan de overlevingskans. Met een AED is dat zelfs met 50 tot 70 procent. Met ons project Hartveilig willen we de overlevingskans van een slachtoffer bij een hartstilstand vergroten en meer mensen kans bieden om indien nodig eerste hulp toe te passen. We moedigen daarom ook zoveel mogelijk bedrijven en organisaties aan om een AED te plaatsen en hun mensen te laten informeren en opleiden in reanimatie en het gebruik van een AED.” IT1 ging dat engagement succesvol aan. “Zo zorgen we ervoor dat onze omgeving een veiligere plek is voor de medewerkers, bezoekers en ook de buurtbewoners”, zegt zaakvoerder Mario Van de Voorde, die het label van het Rode Kruis in ontvangst nam.