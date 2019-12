Rode Kruis beloont geslaagde cursisten EHBO en verdienstelijke vrijwilligers Nele Dooms

16 december 2019

Het Rode Kruis van Dendermonde heeft haar verdienstelijke vrijwilligers in de bloemetjes gezet voor hun jarenlange inzet. Dat gebeurde tijdens een receptie in het Rode Kruis-lokaal in de Boonwijk in Sint-Gillis. Tegelijk kregen ook de cursisten die de opleiding EHBO tot een goed einde brachten hun diploma. Voor de verdienstelijke leden waren er gouden en zilveren medaille. Annelies Van den Hemel, Christiane De Boeck, Christiane Dierick, Christiane Van Weyenberg, Lieve Van Achter, Lutgarde Meyers, Rita Van Damme, Marleen De Sadeleer, Quinten Blindeman, Joseph Eykens, Annemie Bosteels, Patrick Testard, Karin Moortgat en Nathalie Van Kerckhoven zijn samen goed voor een totaal van 290 jaar aan vrijwilligersengagement.