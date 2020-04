Rob (40) en Phylicia(27) nemen deel aan ‘Blind Gekocht’: “Mentaal zwaarder dan we gedacht hadden, maar wel tevreden” Koen Baten

07 april 2020

17u59 1 Dendermonde Rob De Bondt (40) en Phylicia Fiers (27) uit Dendermonde zijn morgen te zien in het nieuwe seizoen van Blind Gekocht op Vier. Het koppel was al jarenlang op zoek naar een nieuwe woning, maar vond zelf nog geen geschikt pand en schreef zich daarom in voor het televisieprogramma. “We hadden nooit gedacht dat ons filmpje eruit zou gekozen worden”, klinkt het.

Het koppel is al meer dan drie jaar op zoek naar een nieuwe woning voor de rest van hun leven. Ze hebben samen een kindje en zoeken een woning die geschikt is voor hun drie. Een grote vereiste: het moest een woning zijn zonder een trap, omdat Phylicia ooit een werkongeval heeft gehad waardoor ze moeite heeft met trappen. “We waren zelf al op zoek gegaan, maar vonden nooit het geschikte pand. Zelf hadden we ook geen zin om nog meer dan 15 jaar in een werf te leven, we wilden wel een huis dat grotendeels af was”, vertelt Rob.

Het koppel zag dan reclame voor het programma waarop ze zich inschreven. “We hadden er eerst over gepraat en dan beslisten we al lachend om onze kans te wagen en ons in te schrijven”, klinkt het. “Dat we er uiteindelijk werden uitgepikt was onverwacht, maar we besloten er dan wel vol voor te gaan.”

Toen we het gekozen pand voor het eerst zagen, hadden we het er bijzonder moeilijk mee. We waren er niet echt enthousiast over, nee

De deelname bleek voor hen uiteindelijk een zeer speciale belevenis te worden. “Ik nam het eerst heel licht op en dacht dat het allemaal wel zou meevallen. Eens je wat verder in het programma zit, merk je echter dat het mentaal toch best zwaar weegt”, zegt Rob. “Zij bepalen alles voor jou, je moet je volledig overgeven aan het programma, en dat bleek achteraf toch wel een impact te hebben die ik niet kon inschatten.”

Vreemd gevoel

Over het programma zelf mag het koppel uiteraard op dit moment nog niet te veel zeggen. Morgenavond zijn ze voor de tweede keer te zien in Blind Gekocht. “Voor het resultaat moet je natuurlijk gewoon blijven kijken, maar er ging toch heel wat aan vooraf”, klinkt het. “Toen we het gekozen pand voor het eerst zagen, hadden we het er ook bijzonder moeilijk mee. We waren zelf helemaal niet zo enthousiast, omdat het voor ons totaal niet opgebouwd was zoals wij het zagen en dat gaf een vreemd gevoel”, aldus het koppel.

Uiteindelijk houden ze wel een positief gevoel over aan hun deelname. “We werden zeker verrast door het eindresultaat, maar konden ons er zeker in vinden. Uiteraard zijn er nog kleine werken die moeten gebeuren, maar dat zien we zeker zitten in de toekomst”, klinkt het.