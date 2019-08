Reynout laat folklore uit Oekraïne en Panama ontdekken Nele Dooms

Volkskunstgroep Reynout van Dendermonde organiseert op dinsdag 20 augustus haar jaarlijkse “volkskunstavond”. Elke zomer nodigt de Dendermondse vereniging twee professionele buitenlandse folkloristische groepen uit voor een optreden. Zo kan iedereen kennismaken met dans en muziek uit andere plekken in de wereld. De eerste groep “Ensemble Podillya” komt uit Oekraïne. Haar concertprogramma bevat de beste Oekraïense tradities aan de hand van 23 volksdansen en choreografieën van over alle Oekraïense regio’s. Het publiek krijgt een verscheidenheid in kostuums en dansen te zien. De tweede groep “Ensemble Atenay Batista” komt uit Panama. Deze 35 dansers en muzikanten zorgen voor een kleurenpalet van dansen en kostuums. De voorstelling is opgebouwd als een rondleiding langs de verschillende regio’s van Panama op traditionele live muziek. De voorstelling vindt plaats om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van Cultuurcentrum Belgica, aan de Kerkstraat 24 in Dendermonde. toegangskaarten kosten 10 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. Info en reservatie: 052/21.72.59 of via www.reynout.be.