Reveil zorgt voor ingetogen moment op kerkhof Nele Dooms

29 oktober 2019

17u19 0 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur zet ook dit jaar in op het evenement ‘Reveil’ naar aanleiding van Allerheiligen.

Dat zorgt voor ingetogen muziek, poëzie en lokale levensverhalen van verschillende muzikanten, fanfares, dichters en verhalenvertellers op heel wat begraafplaatsen overal in Vlaanderen. Ook Dendermonde doet mee, in een poging om de kille sfeer op een begraafplaats eventjes om te buigen naar een warme gloed. De stad doet hiervoor een beroep op David Eranosian, muzikant uit Dendermonde. Hij zal met zelfgeschreven muziek zorgen voor een ingetogen moment op de begraafplaats van Oudegem.

Reveil vindt plaats op vrijdag 1 november om 17 uur. Het kerkhof van Oudegem bevindt zich aan de Hunnenbergstraat in Oudegem. Bezoekers worden uitgenodigd om een lichtje, kaars of fakkel mee te brengen naar de happening. Iedereen is welkom.