Reuzenommegang belooft weer nieuwe praalwagens: Jo Vermeir en team werken zich uit de naad om wagens Katuit klaar te krijgen Nele Dooms

27 augustus 2019

12u09 0 Dendermonde Dendermonde maakt zich op voor de jaarlijkse reuzenommegang Katuit aanstaande donderdag. Met minder dan een jaar voor de Ros Beiaardommegang, moet die al een voorsmaakje bieden voor die hoogdag in mei 2020. Liefst vijf nieuwe praalwagens zal het publiek te zien krijgen. Om die klaar te krijgen, werken Jo Vermeir, vaste schrijnwerker voor Katuit, en zijn team zich uit de naad.

De Reuzenommegang Katuit mag dan al een decennialange traditie hebben in Dendermonde, toch krijgt het publiek telkens nieuwe dingen te zien. Regisseur Patrick Segers zorgt ervoor dat in de stoet elk jaar opnieuw nieuwe elementen en praalwagens opduiken. “Zo blijven we aandacht hebben voor de rijke traditie en folklore, maar zorgen we ervoor dat de toeschouwers toch ook nog elke keer verrast worden”, zegt hij.

Voor die verrassingen ligt de lat dit jaar wel erg hoog. In de loods van het Ros Beiaardcomité op industrieterrein Hoogveld wordt al maanden gezwoegd om vijf nieuwe praalwagens klaar te krijgen. Een record. “Evident is het zeker niet. Het is werkelijk ‘giga’ dit jaar”, zegt Jo Vermeir, al jaren de vaste schrijnwerker voor Katuit. “We gaan echt tot de laatste moment moeten doorwerken nu om alles klaar te krijgen. Normaal gezien ronden we de maandag voor Katuit af, maar de tijdsdruk is dit jaar groter.”

Het resultaat dat de toeschouwers donderdagavond te zien zullen krijgen, is dan ook niet min. Voor een blik in het verleden zijn twee nieuwe wagens gemaakt. De ene biedt een symbolische voorstelling van Dendermonde, geïnspireerd op de praalwagen uit de Ros Beiaardommegang van 1850. De “Maagd van Dendermonde” zal omringd worden door twee waternimfen die verwijzen naar Dender en Schelde. Ook de rechtbank en Kunstacademie worden voorgesteld.

“De tweede wagen wordt nog spectaculairder”, zegtJo Vermeir. “Voor ‘Dendermonde herrijst als een feniks uit zijn as’, geïnspireerd op de ommegang van 1930 om de heropbouw van de vernielde stad na de oorlog te vieren, is een reusachtige maquette gemaakt. Daarvoor konden we beroep doen op Bram Buytaert, krak in zijn vak. Een gedetailleerde maquette van het stadhuis is op de wagen te zien, net als silhouetten van abdijkerk, watertoren, Brusselse Poort enzovoort.”

Vermeir schakelde een ploeg lassers in van het stadspersoneel om nog een andere spectaculaire wagen te bouwen. “Daarop zal een indrukwekkende ijzeren structuur te zien zijn, die het logo van de Ros Beiaardommegang 2020 in 3D uitbeeldt. Door die tijdens de stoet te belichten met spots krijgt die een even kleurrijk uitzicht als het logo. Ik denk dat er voor deze wagen heel wat ooh’s en aah’s uit de monden van omstaanders zullen komen.”

Om het beroep van pijnder in de verf te zetten werd dan weer een houten tredkraan gemaakt. Het is een realistische kopie van een gelijkaardige historische kraan. “Ongelooflijk veel werkuren zijn hier in gekropen”, geeft Vermeir toe. “En dan moest er ook nog een indrukwekkende triomfboog ontworpen. De pijnders zullen deze rollende structuur voortduwen.”

Katuit vindt plaats op donderdag 29 augustus, vanaf 20 uur, in het stadscentrum van Dendermonde.