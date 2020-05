Reuzen Mars, Indiaan en Goliath zullen niet dansen op Grote Markt: na eerder uitstel Ros Beiaardommegang nu ook annulatie van reuzenommegang Katuit Nele Dooms

15 mei 2020

08u55 190 Dendermonde Nadat eerder al de Ros Beiaardommegang met een jaar werd uitgesteld, is in Dendermonde nu ook beslist om de jaarlijkse reuzenommegang Katuit te annuleren. Het Ros Beiaardcomité wacht daarvoor de verdere richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad over wat een massa-evenement precies is, niet af. Ook andere stadsevenementen zoals het taptoe op de Grote Markt, Vlaanderen Feest en Jazz in het Park zullen niet doorgaan. Zo blijft er van de zomeranimatie in Dendermonde haast niets meer over, maar achter de schermen werken stadsdiensten aan alternatieven.

Dat tot en met 30 juni geen evenementen, van eender welke grootte, mochten doorgaan was al eerder duidelijk. De Veiligheidsraad verbood ook massa-evenementen, waaronder muziekfestivals, tot en met 31 augustus. Maar op een definitie van ‘massa-evenement’ blijft het tot vandaag wachten. Stadsbestuur en Ros Beiaardcomité beslisten zopas om niet langer te wachten op die concrete definitie en neemt zelf een drastisch besluit: de traditionele Reuzenommegang Katuit op donderdag 27 augustus wordt geannuleerd. Duizenden en duizenden Dendermondenaren zullen hun reuzen Mars, Indiaan en Goliath dit jaar dus niet zien dansen op de Grote Markt.

Normaal is Katuit hét hoogtepunt van de zomer en kijkt Dendermonde daar massaal naar uit. “We begrijpen dat dit een volgende serieuze teleurstelling is voor onze stad”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Na het eerdere uitstel van de Ros Beiaardommegang zou Katuit voor velen een mooie tussenstap gevormd hebben naar 30 mei 2021. Maar Indiaan, Mars en Goliath zijn solidair met ons Peirt en blijven in hun kot. Net als bij het uitstel van de Ros Beiaardommegang geldt ook hier dat de gezondheid van de bevolking, van de deelnemers en de medewerkers voor alles gaat.”

Ook andere events gaan niet door

De onduidelijkheid over welke evenementen deze zomer wel of niet kunnen en mogen doorgaan, maakt dat het stadsbestuur ook voor andere geplande stadsevenementen de knoop doorhakt en beslist dat die niet kunnen plaatsvinden. Het gaat dan om het internationale taptoe op de Grote Markt, gepland op 4 en 5 juli, het muziekfestival Vlaanderen Feest!, gepland op 11 juli, de Big Jump aan het Sas in de Oude Dender, gepland op 14 juli, Jazz in het Park en het concert van de Koninklijke Muziekkapel Brandweer van Dendermonde, gepland op 21 juli. “Dit gebeurt om praktische redenen”, zegt Buyse. “Artiesten en verenigingen kunnen niet repeteren, bij leveranciers ligt de werking stil enzovoort. Dat brengt een degelijke voorbereiding in het gedrang.”

Het stadsbestuur roept ook Dendermondse organisatoren op om met kritische geest naar hun eigen activiteit of evenement dat plaatsvindt tot en met 31 augustus te kijken. “Activiteiten en evenementen waarbij de sociale afstand van 1,5 meter moeilijk gegarandeerd kan worden, zullen moeilijk haalbaar zijn”, waarschuwt Buyse. “Organisatoren kunnen op elk moment hun eigen activiteit of evenement annuleren of kunnen er ook voor opteren om verdere richtlijnen vanuit de overheid af te wachten.”

Alternatieven

Toch wil het stadsbestuur de zomer niet zomaar opgeven. Achter de schermen werken de stadsdiensten verschillende scenario’s uit om de beleving in eigen stad deze zomer veilig en goed te kunnen organiseren. “Wandelen en fietsen zullen daarin een centrale rol krijgen, maar waar mogelijk proberen we ook andere kleinschalige activiteiten te organiseren, zoals beiaardconcerten, orgelconcerten, koetsrondritten, kinderanimatie en mobiele animatie in de wijken en deelgemeenten”, zegt Buyse. “Om een definitief zomerprogramma te kunnen opmaken, is het echter ook voor het lokaal bestuur wachten op verdere richtlijnen.”