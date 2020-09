Reus Jef Scheirs opgeknapt voor boekvoorstelling Filosoof Van Haagem Nele Dooms

06 september 2020

12u04 2 Oudegem Speciaal voor de boekvoorstelling van De Filosoof Van Haagem van Yves Heymans liet de Feestcommissie van Oudegem de reus Jef Scheirs restaureren. Die stond te kijk aan Da Brourij, waar Heymans voor beperkt publiek het boek dat het verhaal van Scheirs nieuw leven inblaast voorstelde. Op die manier werd er toch een klein beetje Septemberkermis gevierd in Oudegem.

Yves Heymans zorgt voor een comeback van de roman “De Filosoof van Haagem”, het boek dat Jef Scheirs in 1928 schreef en Oudegem nationale bekendheid gaf. Het verhaal met duivenmelker-filosoof Titten en heel wat andere kleurrijke personages werd basis van een toneelvoorstelling en in de jaren zestig maakte de toenmalige BRT er zelfs een televisiereeks van. In Oudegem zorgde de Feestcommissie er jaar na jaar voor dat de folklore van het boek bleef leven. Het is op vraag van die Feestcommissie dat Heymans voor een actualisering van het verhaal zorgde en het boek “De Filosoof Van Haagem” zo opnieuw wordt uitgebracht.

“Hoewel het hier en daar wat nodig was het boek een update te geven, bleef ik wel trouw aan de basis van het verhaal”, zegt de schrijver, die ook zelf voor illustraties zorgde. “Het boek draag ik op aan mijn grootvader Jef Lambrecht, de laatste burgemeester van Oudegem en duivenmelker zoals Titten, het hoofdpersonage in de roman.”

Hoewel in deze coronatijden niet evident, hield Heymans er toch aan om een boekvoorstelling te organiseren. Daarvoor namen genodigden plaats in de tuin van Da Brourij in Oudegem. Ook aanwezig waren Titten, Naten, Patatje en burgemeester Piet Buyse, die erg lovende woorden voor het nieuwe boek klaar had. “We weten dat Yves een fantastisch goede pen heeft en de manier waarop hij de Filosoof weer tot leven brengt, is geweldig. Dit boek leest als een trein, het is een pageturner”, zei Buyse.

Aanwezigen op de boekvoorstelling konden ook kennis maken met de gerestaureerde reus Jef Scheirs. “Die was volledig vervallen en was daarom al jarenlang niet meer te zien in de reuzenstoet tijdens Septemberkermis”, zegt Stephanie Verlaeckt van de Feestcommissie. “We speelden al lang met het idee om de reus te renoveren en de boekvoorstelling heeft dit nu in een stroomversnelling gebracht. Dit is trouwens de start van een ganse vernieuwingsoperatie. We willen nu elk jaar een nieuwe reus in het leven roepen, telkens naar een ander personage uit het boek van Scheirs.”

Het boek De Filosoof Van Haagem van Yves Heymans bestellen kan via www.studio-yvio.be of in café Da Brourij. Het boek kost 15 euro.