Restauratie uniek schilderij Antoon Van Dijck van start, tegen Pasen 2020 moet het meesterwerk terug in de kerk hangen Nele Dooms

10 oktober 2019

12u39 3 Dendermonde De langverwachte restauratie van het meesterwerk ‘De Aanbidding der Herders’ van Antoon van Dyck in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Dendermonde is gestart. Het werk is weggenomen uit de kerk voor de grondige opknapbeurt. Tegen Pasen moet het als nieuw terug zijn.

De dekenale O.L.Vrouwekerk van Dendermonde herbergt tal van kunstschatten, maar twee schilderijen van Antoon Van Dyck behoren toch tot de bijzonderste. Topmeesterwerk is het monumentale schilderij ‘De Aanbidding der Herders’, omdat het speciaal door Van Dyck in opdracht voor de Dendermondse kerk in de tweede helft van de zeventiende eeuw gemaakt is. Experts steken hun lof over de kwaliteiten van het schilderij niet onder stoelen of banken.

Maar na al die jaren drong een restauratiebeurt zich op. De Kerkfabriek startte in 2016 al een restauratiedossier op voor zowel ‘De Aanbidding der Herders’ als ‘De Calvarie’, het andere schilderij van Van Dyck dat de O.L.V.-kerk herbergt. Het Agentschap Onroerend Erfgoed zorgde recent voor een erkenning van het dossier “bij hoogdringendheid”, zodat er subsidie kon vrijkomen. Daardoor kon de kerkfabriek op zoek gaan naar een geschikte restaurateur.

Normaal gezien had de restauratie eigenlijk al in mei achter de rug moeten zijn. Dan startte immers de tentoonstelling ‘Vlaamse Meesters in Situ’, die internationale toeristen naar belangrijke kunstwerken overal in Vlaanderen moest lokken. “Omdat er extra vooronderzoek nodig was, lukte dat niet”, zegt Etienne Van Hecke, voorzitter van de Kerkfabriek. “Daarom lieten we nu eerst deze tentoonstelling aflopen, voor we het werk weghaalden. Dat is nu gebeurd.”

Een gespecialiseerd bureau zal het schilderij de komende maanden minutieus restaureren. Tegen Pasen 2020 moet dat achter de rug zijn en zal De Aanbidding der Herders in al zijn glorie weer te bewonderen zijn in de Dendermondse dekenale kerk.