Restaurant Appelsveer schakelt over op take-away en delivery: “Alles op alles zetten om zware periode te overbruggen” Nele Dooms

13 maart 2020

14u55 4 Dendermonde Ook bij het restaurant Appelsveer in Appels laten de drastische maatregelen van de overheid rond de coronacrisis zich voelen. Om te voorkomen dat het restaurant wekenlang niet draait, komen Olivier Van de Meerssche en zijn vrouw Heidi Raes creatief uit de hoek. Zij starten een take-away en delivery. “We rijden zelfs naar Gooik om klanten te laten genieten van ons lekker eten”, zeggen ze. “We moeten alles op alles zetten om deze zware periode te overbruggen.”

Acht jaar runnen Olivier Van de Meerssche en zijn vrouw Heidi Raes ondertussen hun eigen restaurant Appelsveer, vlakbij de Scheldedijk in Appels. Een crisissituatie als deze hebben ze nog nooit meegemaakt. “Dit is voor alle horecamensen een ramp”, zeggen ze. “Een onverwachte en opgelegde sluiting van weken, dat overleef je niet zomaar. We begrijpen de maatregelen van de overheid wel omdat het coronavirus zo snel om zich heen grijpt, maar de consequentie ontgaat ons wel wat. Waarom zou er minder kans zijn het virus op te lopen bij de bakker en kapper die wel open mogen blijven, dan in een restaurant? En eigenlijk had de overheid deze maatregelen misschien beter al veel sneller moeten nemen.”

Om zich te wapenen tegen de verplichte sluiting halen Olivier en Heidi alles boven wat in hun mogelijkheden ligt. In plaats van het restaurant gewoon voor drie weken op slot te doen, starten ze met traiteurdienst, afhaalmaaltijden en thuisleveringen. “Zo proberen we onze klanten toch te blijven bedienen en omzet te blijven draaien”, zegt Olivier. “Toen we het nieuws van de drastische maatregelen voor de horeca vernamen, hebben we meteen geschakeld. We moeten gewoon blijven werken om de toekomst van ons restaurant veilig te stellen. We blijven dus in onze kookpotten roeren en maaltijden aanbieden. Alleen zullen die niet in ons restaurant opgegeten worden.”

Ondanks de creatieve inspanningen kijken ze bij Appelsveer, net als bij zoveel andere horecazaken, toch tegen een fors inkomstenverlies aan. “En het was de voorbije weken al niet makkelijk”, zegt Raes. “We kregen al heel veel annulaties binnen, vaak van groepen die een etentje geboekt hadden bij ons. Dat liet zich al stevig voelen. En nu komt de verplichte sluiting daar nog eens bovenop.”

Olivier en Heidi hebben wel al ervaring met traiteurdienst. Ook met de eindejaarsdagen werken ze met zo’n systeem. “Nu kunnen klanten alle menu’s van onze à la carte kiezen en er is ook een dagmenu”, zegt Olivier. “Wie wilt bestelt, wij maken klaar en de klant komt het afhalen. Of we brengen het gewoon naar huis. We kregen zelfs al de vraag van mensen uit Gooik of we tot daar leverden. We doen dat, we laten geen enkele kans schieten nu.”

Bestellen bij Appelsveer kan telefonisch of via mail. Het hele menu is online te vinden op de website van Appelsveer. Ook het ijsjessalon Ollibolli blijft beschikbaar. Wie wil, kan daar ambachtelijk, zelfgedraaid ijs komen afhalen. “We hopen hier samen met iedereen sterker uit te komen”, zeggen Olivier en Heidi. “We proberen aan de noden van de klanten tegemoet te komen en anderzijds de economische schade te beperken. Onze service loopt tot zolang de verstrengde maatregelen voor horeca en restaurants van kracht zijn.”