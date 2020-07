Replica Echo-monument moet tegen najaar klaar zijn Nele Dooms

07 juli 2020

18u02 0 Oudegem Een replica van het vroegere Echo-monument in Oudegem moet tegen het najaar een feit zijn. Het is de zoon van de oorspronkelijke kunstenaar die hiervoor zal zorgen. Inwoners van Oudegem kozen zelf, met overtuigende meerderheid, dat in de plaats van het monument een replica moest komen.

Het Echo-monument in Oudegem raakte in het voorjaar van 2019 zwaar beschadigd tijdens een storm. Het werk, ooit geplaatst in de rand van het succesvolle televisieprogramma op de toenmalige BRT, viel niet meer te herstellen of te restaureren. Maar het stadsbestuur wilde wel een nieuw kunstwerk in de plaats zetten. Inwoners mochten kiezen of er in de plaats een replica van het oude kunstwerk moest komen, een nieuw werk dat refereert naar Echo of een volledig nieuw kunstwerk. Uit een bevraging en buurtvergadering bleek de keuze duidelijk: een replica.

Voor die replica zal Franky Vlaeminck zorgen. Hij is de zoon van de kunstenaar van het originele werk. Hij werd opgeleid door zijn vader en werkt ook in hetzelfde atelier waar het oorspronkelijke kunstwerk werd gemaakt. De replica zal wel enkele kleine aanpassingen ondergaan. Zo wordt gekozen voor een ander type hout, zodat het kunstwerk duurzamer zal zijn en dus beter bestand tegen wisselende weersomstandigheden en de tand des tijds.

Op de onthulling van de replica zal het wel nog enkele maanden wachten zijn. De voltooiing wordt voorzien in het najaar. De eigenlijke plaatsing zal vervolgens plaatsvinden afhankelijk van de weersomstandigheden.