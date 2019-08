René en Simonna vieren diamanten huwelijksjubileum Nele Dooms

20 augustus 2019

14u26 2

René Claes (86) en Simonna De Backer (80) uit Dendermonde vieren hun diamanten huwelijksjubileum. Ze stapten zestig jaar geleden in het huwelijksbootje. Het echtpaar kreeg drie kinderen en heeft ondertussen ook vier kleinkinderen. René was onderwijzer en gaf les in het rijksonderwijs in Zele. Later werd hij directeur van de gemeenschapsschool in Grembergen en vervolgens in Zele. Simonna was naaister, maar bleef na de geboorte van de kinderen thuis voor het huishouden. “De grootste hobby is wel altijd naaien gebleven”, zegt ze. “Ik maakte heel wat kledij voor mijn kinderen.” René was dan weer voetballer bij de veteranen in Zele, maar ook fervent boekenlezer en liefhebber van kruiswoordraadsels. Samen maakten de twee heel wat reizen. “Nu zijn we vooral gelukkig dat we samen ons jubileum kunnen vieren, in het bijzijn van familie”, klinkt het. Na een ontvangst in het stadhuis, volgde een feest in Hof ter Velden.