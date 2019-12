Reinaert De Vos in de kijker Nele Dooms

09 december 2019

12u57

Het Davidsfonds van Dendermonde zet op dinsdag 10 december Reinaert De Vos in de kijker. Jan Uyttendaele zal spreken over deze “middeleeuwse literaire superheld”. Hamvraag is of Reinaert de Vos schurk of schelm was. “We beschouwen hem als een levenslustige schavuit, een sympathieke deugniet, een soort Uilenspiegel onder de dieren. Maar klopt dat positieve vossenbeeld wel?”, zegt Uyttendaele. “Daarvoor nemen we het Middelnederlandse dierenepos onder de loep. En we gaan na waarom Reinaert vandaag nog altijd zo populair is.” De lezing begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Mariakring, aan het O.L.Vrouwekerkplein 8 in Dendermonde. De toegang bedraagt 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-leden.