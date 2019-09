Registratie als orgaandonor kan vanaf nu online Nele Dooms

05 september 2019

16u15 0

In Dendermonde kunnen inwoners zich vanaf nu online registreren als orgaandonor. De stad hoopt op deze manier dat nog meer mensen zich aangeven, door zoveel mogelijk barrières we te werken die mensen kunnen tegenhouden zich te laten registreren als donor. Eén orgaandonor kan immers tot acht levens redden. “Toch wachten er in ons land nog altijd 1.200 patiënten op een geschikte donor. Steeds meer mensen laten zich echter registreren als donor”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Door zich vooraf te registreren als donor wordt de familie de moeilijke vraag bespaard of het lichaam van de overledene als donor gebruikt mag worden. En bij registratie is men zeker dat de wilsbeschikking wordt gerespecteerd. Momenteel kan iedere meerderjarige principieel zijn keuze registreren bij de dienst Bevolking.” Tot voor kort kon dit echter alleen door persoonlijk langs te komen in het Administratief Centrum. Vanaf deze maand kunnen inwoners zich van thuis uit registreren. Daarvoor is enkel een bezoekje aan de website www.dendermonde.be/orgaandonor nodig.