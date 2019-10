Regionaal Fotosalon palmt Zaal ‘t Sestich in Nele Dooms

14 oktober 2019

De Fotografische Kring van Dendermonde palmt vanaf dit weekend Zaal ‘t Sestich in de bibliotheek in. Daar vindt de 71ste editie van het jaarlijkse Regionaal Fotosalon plaats. De opening is traditiegetrouw een extra tijdens het jaarmarktweekend in Dendermonde-centrum. “Het Fotosalon is één van de oudste culturele manifestaties in de stad en we houden dat graag in leven”, zegt voorzitter Fred Scholliers. “Niet alleen onze eigen leden tonen hun fotografisch werk, maar ook fotografen uit de rest van Vlaanderen. Omdat onze eigen kring recent een nieuwe boost kreeg, met nieuwe en jonge leden verhuizen we dit jaar ook voor het eerst naar een ruimere en mooiere locatie. We zijn heel blij te gast zijn in Zaal ‘t Sestich.” De opening van het fotosalon vindt plaats op vrijdag 18 oktober om 19.30 uur. Daarna zijn bezoekers nog welkom op zaterdagen 19 en 26 oktober, zondagen 20 en 27 oktober en maandag 21 oktober, telkens van 10 tot 18 uur. Van dinsdag 22 oktober tot en met vrijdag 25 oktober is het salon open van 13 tot 18 uur.Zaal ‘t Sestich is te vinden aan de Kerkstraat in Dendermonde. De toegang is gratis. Info: 052/21.77.34 of via info@fotografischekringdendermonde.be.