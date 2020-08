Regen zorgt voor kleine problemen met wateroverlast in regio Koen Baten

09u25 0 Dendermonde De hevige regenbuien die gisterenavond over het land trokken zorgden in de regio rond Dendermonde ook op enkele plaatsen voor korte wateroverlast. Het was vooral de grote hoeveelheid water op korte tijd die de riolering niet meer kon slikken. Alle incidenten waren snel opgelost.

Rond 22.00 uur gisterenavond trok een onweersbui over de regio rond Dendermonde. Vooral Sint-Gillis-Dendermonde en Lebbeke kregen de volle lading. Het was dan ook daar dat er korte problemen waren met wateroverlast. Op het Hoogveld in Dendermonde kon een riolering het overtollige water even niet meer slikken. Ook in de Buisstraat en de Elsbosstraat waren er korte problemen met wateroverlast.

De grote problemen bleven gelukkig uit.