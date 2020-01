Regen aan verontwaardigde reacties nadat fietser levensgevaarlijk gewond raakt bij aanrijding met vrachtwagen in Zandstraat: “Hoeveel ongevallen nog voor er iets gedaan wordt aan onveiligheid?!” Nele Dooms

09 januari 2020

10u28 5 Dendermonde Het ongeval dat zich woensdagnamiddag in de Zandstraat in Appels afspeelde, waarbij een fietser aangereden werd door een vrachtwagen en levensgevaarlijk gewond raakte, zorgt voor een regen aan boze en verontwaardigde reacties in Dendermonde. Het onbegrip is groot, want al jaren weet iedereen hoe gevaarlijk de drukke en smalle Zandstraat is. “Hoeveel ongevallen moeten hier nog gebeuren voor er eindelijk iets gebeurt?!”, klinkt het. “Het is een schande dat de veiligheid van de weggebruikers en inwoners al jaren als een fait divers wordt beschouwd en er niet wordt ingegrepen.”

Het zware ongeval vond woensdag rond 15.30 uur plaats. Een fietser werd ter hoogte van de handelszaak DeWa Sport geraakt door een vrachtwagen. De chaffeur van de truck zelf voelde de aanrijding niet en reed nietsvermoedend verder, maar de fietser viel zwaargewond op de grond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur kon wat verderop door de politie tegen gehouden worden en het parket stelde een deskundige aan om de exacte omstandigheden van het ongeval te achterhalen.

Voor veel Dendermondenaren komt het ongeval echter niet als een verrassing. De Zandstraat staat immers al jaren gekend als één van de zwartste punten in de stad en als razend gevaarlijk voor fietsers. De smalle weg beschikt over parkeerstroken aan beide zijden van de straat, maar niet over fietspaden en het is er razend druk, met daarbij ook nog eens veel vrachtverkeer. Fietsers laveren er tussen het autoverkeer, geparkeerde wagens én vrachtwagens en hebben er geen ruimte. Vrachtwagens kunnen er elkaar amper kruisen.

Onbegrip

“Het stond op deze manier in de sterren geschreven dat zich hier een zwaar ongeval met fietser zou voordoen”, vinden velen. Op sociale media regent het boze en verontwaardigde reacties, vol onbegrip over de situatie. “Dit had iedereen die daar woont wel zien aankomen, het is daar levensgevaarlijk”, klinkt het bij Facebook-gebruikers. “Wanneer gaan ze eindelijk eens luisteren in Dendermonde dat hier dringend iets moet veranderen.” Ook prioriteitenkeuzes van het stadsbestuur in het meerjarenplan komen door het ongeval onder vuur te liggen: “Hoeveel doden of gewonden vallen er jaarlijks in het Administratief Centrum?”, vraagt iemand zich af. “Daar kunnen anders wel miljoenen euro’s naar een nieuwbouw gaan. Kwestie van de juiste keuzes maken zeker?”

Ook bewoners van de Zandstraat zijn niet te spreken over de situatie. “Onze straat is een hel op vlak van mobiliteit”, zegt bewoner Lieven. “En parkeerstroken, én licht én zwaar verkeer, bushaltes, fietsers, voetgangers,... Hier zijn ingrijpende keuzes nodig voor verkeersveiligheid. Het is echt verschrikkelijk om de situatie voor fietsers dagdagelijks te moeten aanzien. Tractoren, opleggers en trucks maken het voor hen levensgevaarlijk. Elke dag houden wij ons hart vast. Onbegrijpelijk dat dit blijft duren in een stad die zich graag zelf fiets- en kindvriendelijk noemt. Hier zijn volwaardige, veilige fietspaden nodig. Er liggen meer dan genoeg braakliggende terreinen langs deze weg om buurtparkings in te richten en zo de weg vrij te maken voor fietspad.”

Liz Corthals woonden jarenlang in de Zandstraat, maar verhuisde door de verkeersonveiligheid daar. “Meer dan tien jaar geleden startte ik met bellen naar de bevoegde instanties om de verkeersproblematiek in de Zandstraat aan te kaarten”, vertelt ze. “Meermaals kreeg ik te horen dat deze straat niet zo risicovol was als ik beweerde en werden mijn oproepen zelfs op hoongelach onthaald. Ik moest zogezegd maar niet zo overdrijven. Uiteindelijk ben ik gevlucht uit de Zandstraat. Ik zou er mijn kind niet op straat durven laten fietsen. En kijk nu, een fietser levensgevaarlijk gewond. In 2020 staan er eindelijk fietssuggestiestroken op de planning. Hopelijk kan het slachtoffer er ook nog van ‘genieten’.”

Meer dan tien jaar geleden startte ik met bellen naar bevoegde instanties om de verkeersproblematiek in de Zandstraat aan te kaarten. Mijn oproepen werden zelfs op hoongelach onthaald. Ik moest niet zo overdrijven... En kijk nu, een fietser levensgevaarlijk gewond. Liz Corthals, ex-bewoonster van Zandstraat

Ook de Fietsersbond trok al meermaals aan de alarmbel over de Zandstraat. “Een zes meter brede gewestweg zonder fietsinfrastructuur, waar je je als fietsers moet begeven tussen vele auto’s en tientonners. Geen wonder dat tientallen ouders dagelijks hun tieners met de auto vervoeren. Wie durft hier zijn kind laten fietsen?”, zegt voorzitter Pier Tielens. “Fietsers die zich toch wagen in de Zandstraat, rijden met hun handen op de remmen. Er zijn suggestiestroken aangekondigd voor de Zandstraat, maar hier zijn meer maatregelen nodig.”

Ook oppositiepartij Groen voerde eerder al actie rond de onveiligheid in de Zandstraat. “Eind augustus waarschuwden we nog voor dit knelpunt in Appels”, zegt Aline Willen. “Gerust fietsen is er hier niet bij. En bij de beloofde fietssuggestiestroken blijft de vraag of die voldoende veiligheid zullen bieden. Een snelheidsbeperking en van de Zandstraat een fietsstraat maken, kan volgens ons een oplossing bieden. We denken ook dat een omleiding voor fietsers via de sporthal een voorlopige oplossing kan zijn. Alleszins betreuren we dat er in al die tijd nog niks gebeurd is om de fietsveiligheid op dit punt te verbeteren. We hopen dat de betrokken fietser van het ongeval woensdag er alsnog bovenop komt en steunen de familie.”