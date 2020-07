Regeling voor “bellende vlakken” aan handelszaken moet tegen september feit zijn Nele Dooms

19 juli 2020

13u45 0 Dendermonde Tegen september moet een regeling om “bellende vlakken” aan handelszaken te betoelagen rond zijn. Dat heeft schepen van lokale economie Dieter Mannaert (CD&V) verzekerd tijdens de jongste gemeenteraad.

Het was oppositieraadslid Tinneke Wauters (sp.a) dat tijdens de gemeenteraad nogmaals aandrong om werk te maken van een degelijk reglement om bellende vlakken in Dendermonde te introduceren. Die moeten handelszaken toegankelijker maken voor mensen met een fysieke beperking. “Het is vaak moeilijk om een toegankelijke plek te vinden waar mensen met een fysieke beperking iets kunnen gaan drinken of eten. Om horecazaken beter toegankelijk te maken voor rolwagengebruikers, bestaat er nochtans een eenvoudig systeem van het ‘bellend vlak’. Dat is een verplaatsbare oprijhelling die een handelaar voor zijn deur kan leggen, als iemand daarom vraagt door op de bel te drukken”, zegt ze. “Schepen Mannaert verzekerde in mei 2019 al dat de ondersteuning voor handelszaken op dit vlak er zeker komt, maar we wachten nog steeds. Het enige wat nog ontbreekt is nochtans enkel een subsidiereglement.”

Dat dat subsidiereglement er nog niet is, komt door een onderbezetting van personeel waar de Dienst Middenstand het voorbije jaar mee te maken had. “Daardoor bleef dit werk wat liggen”, zegt Mannaert. “Maar er is nu beterschap op komst. De dienst heeft me verzekerd dat in september het subsidiereglement zal klaar zijn. Het kan dan op de agenda van de gemeenteraad staan om goedgekeurd te worden. Vanaf dan kunnen alle horeca- en handelszaken die wat wensen een toelage aanvragen om hun zaak toegankelijk te maken met een bellend vlak.”