Rederijkerskamer Rosiers in rouw: Erna Dierickx overleden Nele Dooms

12 januari 2020

13u20 0 Dendermonde De Koninklijke Aloude Rederijkerskamer Rosiers van Dendermonde is in rouw: Erna Dierickx is overleden. Zij was Prinses van de Rederijkerskamer en een vaste waarde in de toneelwereld in Dendermonde.

Erna Dierickx is 70 jaar geworden. Ze overleed onverwacht aan een herseninfarct. Voor de Rederijkerskamer Rosiers komt haar overlijden als een schok. Het toneelgezelschap staat vlak voor de première van een nieuwe reeks voorstellingen. “Die zullen we opdragen als eerbetoon aan Erna”, zegt deken Jürgen Heuvinck. “Deze vrouw ademde theater en was een groot talent, een begenadigde actrice. Als Prins van onze rederijkerskamer was ze ook mijn klankbord als regisseur. Ze was altijd recht voor de raap, maar ook begripvol. We gaan haar enorm missen.”

Dierickx verdiende heel wat sporen in de theaterwereld. Ze was niet alleen actief bij Dendermondse gezelschappen, maar ook in onder andere Antwerpen en Sint-Niklaas. Als kind stond ze al op de planken in het stuk “Ons Peirt mag geen ajuinen”, dat haar vader George Dierickx schreef en in het Dendermondse collectief geheugen gegrift staat. In het toneelstuk “De Geest van het Paard” van de Rosiers in 2000 speelde ze de rol van vrouw Aymon. Voor iedereen stond Dierickx gekend als “gebeten door de toneelmicrobe”.

Wanneer de vrouw begraven wordt, is nog niet gekend. Ze was alleenstaande en had geen kinderen.