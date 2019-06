Recticel Insulation steunt Tondeldoos Nele Dooms

05 juni 2019

Bart De Jaeger, werkzaam bij Recticel Insulation, zorgt ervoor dat Kinderfonds De Tondeldoos, de vereniging die kinderen uit kansarme gezinnen in Dendermonde steunt, een cheque van 1.000 euro rijker is. De centen werden overhandigd in het buurthuis Jan en Alleman van De Tondeldoos in Baasrode. “In het kader van de ‘war for talent’ beloofde Recticel dat als een personeelslid een vriend aanbracht om bij Recticel te komen werken, het bedrijf een beloning van 1.000 euro zou uitkeren aan een goed doel naar keuze van de werknemer”, legt De Jaeger uit. “Ik slaagde daarin en gezien ik in Dendermonde woon, stelde ik De Tondeldoos voor. Omdat ze in mijn thuisstad actief werken met kinderen en zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, vind ik dit goed doel zeker de moeite waard.”