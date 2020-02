Recordopkomst voor ledenavond Natuurpunt ‘s Heerenbosch: “Zorg voor natuur zit in de lift” Nele Dooms

11 februari 2020

Zorg voor de natuur zit in de lift en dat merken ze ook bij natuurvereniging Natuurpunt afdeling ‘s Heerenbosch, actief in Baasrode, Lebbeke en Buggenhout. Een ledenavond kon op een massale belangstelling rekenen en lokte een recordopkomst. “De afdeling groeit, dat is duidelijk”, zegt voorzitter Brian Roelandt. “Niet alleen tellen we meer dan honderd aanwezigen op de bijeenkomst, maar ook doorheen het jaar blijft het ledenaantal stijgen. We zijn daar natuurlijk erg tevreden over. Hoe meer mensen interesse tonen, hoe beter wij de natuur in deze omgeving goed kunnen beheren.”