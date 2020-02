Recordopbrengst voor Kerststallentocht resulteert in mooie cheque voor Kinderkankerfonds Nele Dooms

13 februari 2020

14u27 0

De jaarlijkse Kerststallentocht in Baasrode heeft bij zijn jongste editie voor een recordopbrengst gezorgd. De Gezinsbond, stuwende kracht achter het gebeuren, zag nog nooit eerder zoveel volk deelnemen. “Honderden liefhebbers genoten van de wandeling langs diverse kerststallen”, zegt François De Bleser. “Resultaat is dat er ook meer centen voor het goede doel binnen kwamen. Het vorige record van een paar jaar geleden, dat op 2.400 euro opbrengst stond, is daardoor serieus gesneuveld.” Daardoor konden de organisatoren een meer dan mooie cheque overhandigen. Het Kinderkankerfonds krijgt ruim 3.000 euro.”