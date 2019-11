Record aan interesse voor cursus gemachtigd opzichter Nele Dooms

20 november 2019

De nieuwe cursus voor gemachtigde opzichters in Dendermonde is een groot succes. Er schreven zich voor deze editie een recordaantal aan geïnteresseerden in. Bijna vijftig kandidaten willen de brevet behalen. Woensdagnamiddag kwamen ze samen voor een les in het politiebureau van Dendermonde, aan de Noordlaan. De deelnemers kregen een theoretische uiteenzetting, maar trokken ook de straat op om in de praktijk te oefenen. “Gemachtigde opzichters zijn erg belangrijk in de strijd voor meer verkeersveiligheid”, zegt korpschef Patrick Feys. “Ze kunnen het verkeer stilleggen om groepen voetgangers veilig te laten oversteken. Aan schoolpoorten bijvoorbeeld is dat erg nuttig.” Aan het einde van de les kregen de deelnemers hun diploma uit handen van de korpschef en burgemeester Piet Buyse.