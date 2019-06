RECENSIE: GILLIA smiles & pasta *** Tijs Van Puyenbroeck

28 juni 2019

09u16 0 Dendermonde Als u geen fan bent van pasta, hoeft u niet verder te lezen, want bij GILLIA smiles & pasta in Sint-Gillis-Dendermonde staat er quasi niks anders op de kaart. Dit restaurant is niet om uitgebreid te tafelen. De pasta is lekker, de topings zijn misschien wat over the top.

Op de Heirbaan in de deelgemeente van Dendermonde moeten we even speuren naar het pand. Weinig reclame of franjes, wel een ... te koop-bordje. “De eigenaar verkoopt het huis dat wij huren”, verduidelijkt de gastvrouw. “In principe kunnen we hier blijven, al zal de toekomst dat moeten uitwijzen.” Het restaurant is klein en gezellig: een paar stoelen en tafels, een toog en een kleine keuken. De wijnglazen staan op rekken boven je hoofd, handige plaatsbesparing. We kiezen allebei voor een glas bio-prosecco (7 euro). De niet nader genoemde schuimwijn mist pit en smaak om als waardig aperitief te schenken. Ons oog valt op de ‘GILLIA selezione’ (16 euro) als starter. Volgens de kaart: een variëteit van vleeswaren met onder meer culatello, gedroogde varkensham uit Italië, parmezaan met balsamico en olijven. Zonder te moeten proeven zien we dat dit een berg kwaliteit op een houten plank is. De parmigiano zit wel onder de balsamico. Een potje apart was misschien een betere keuze. Ik mis ook een stukje brood.

Pasta bestellen in GILLIA vergt enig denkwerk. Je kan uit vier soorten pasta kiezen: orecchiette, tagliatelle, volkoren penne en - hoera - glutenvrije pasta. Daarnaast staan er zes sauzen op het menu, veelal klassiekers zoals pesto, al ragu, pomodori en arrabiata. En dan nog de toppings: die gaan van balletjes over spek naar verschillende soorten kazen waaronder de Berloumi, een Berlaarse variant op de halloumi. Ik kies voor de orecchiette met pesto (14,50) met gerookte pancetta (4 euro extra). Aan de overkant wordt tagliatelle met pomodori (10 euro) en hetzelfde spek. De pasta is zoals het moet, de sauzen ook. Alleen krijgen we bijna even veel spek als pasta aan de zijkant van ons bord waardoor een zoute smaakt overheerst. Weerom zou een kommetje apart al een en ander opgelost hebben. Gelukkig is er een verrassend oude - 2011- chardonnay Nals Margreid om onze dorst te lessen. We krijgen de fles niet op en mogen ze zonder probleem mee naar huis nemen.

In het winkeltje nemen we nog enkele flesjes artisanale limonade en cola mee van Baladin, een Noord-Italiaanse frisdrankenproducent. Zeer lekker als je eens wil scoren met een origineel en alcoholvrij aperitief. We betalen 100 euro. De keuken van GILLIA heeft ons zeker niet omvergeblazen, maar het is wel een aanrader als snelle lunchplek. De koolhydraten nemen we er graag bij.

GILLIA smiles & pasta

Heirbaan 11

9200 Dendermonde

www.gillia.com

Eten & drinken: 7/10

Bediening: 8/10

Comfort 7/10