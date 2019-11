Raymond wordt 70 op festival Denderpop Nele Dooms

22 november 2019

13u31 2

De organisatoren van het stadsfestival Denderpop, dat jaarlijks plaatsvindt in het stadspark van Dendermonde, hebben Raymond van het Groenewoud weten te strikken voor de elfde editie van dit evenement in 2020. “Raymond wordt volgend jaar 70 en dat leek ons de tijd om hem eindelijk een plaats te geven op het podium van het grootste parkfestival van Dendermonde”, zegt voorzitter Rob Huyghe. “Hiermee zullen we één van de iconen van de Belgische rock op ons podium hebben. Hij schuimt al sinds 1972 de podia af en is uitgegroeid tot een icoon van de Belgische muziek. Na vijf decennia in het Belgische muzieklandschap is de grootmeester nog lang niet afgeschreven en blijft hij zijn ding doen, getuige hiervan onder meer de recente samenwerkingen met Slongs en Tourist LeMC. Voor Denderpop zal Raymond alle registers opentrekken en trommelt hij zijn trouwe muzikanten op voor een feestelijk verjaardagsconcert.” Het optreden van Raymond op Denderpop 2020 is voorzien op vrijdag 19 juni. Ook Les Truttes staan die avond op de affiche. Toegangskaarten kosten 14 euro en zijn nu al in voorverkoop verkrijgbaar via www.denderpop.be.