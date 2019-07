Raymond en Emiliana zijn briljanten paar Nele Dooms

20 juli 2019

Raymond De Donder (84) en Emiliana De Ridder (84) uit Grembergen zijn een briljanten paar. Ze vieren hun 65-jarig huwelijksjubileum. Het echtpaar kreeg acht kinderen. Ondertussen zijn er ook dertien kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen. Dat is goed voor drie viergeslachten bij de meisjes en 1 viergeslacht bij de jongens. Raymond werkte als onderhoudsmecanicien en Emiliana in een kledingatelier. “Raymond woonde met zijn ouders schuin tegenover het atelier”, vertelt Lea. “Zo leerde ik hem kennen. We werden verliefd en het duurde niet lang voor we elkaar het ja-woord gaven.” Emiliana was actief bij de Boerinnenbond en de KWB. Ze is ook goed gekend in het woonzorgcentrum Sint-Antonius, waar ze als vrijwilligster een handje toestak. Raymond onderhield tien jaar de terreinen van voetbalclub SK Grembergen en dertig jaar de terreinen van KAVD Dendermonde. Samen met Emiliana werkte hij ook veertien jaar als vrijwilliger in het Gildenhuis. Raymond was zaalverantwoordelijke en Emiliana stond er achter de toog. “We proberen ook nu nog zoveel mogelijk actief te blijven”, zeggen ze.